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الحسابات الفلكية.. أول أيام شهر ربيع الأول السبت 16 سبتمبر وعدته 30 يوما

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 01:00 ص
الحسابات الفلكية.. أول أيام شهر ربيع الأول السبت 16 سبتمبر وعدته 30 يوما استطلاع هلال
كتب محمود راغب

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كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر ربيع الأول فلكيا وتشير إلى أن أول أيام شهر ربيع الأول السبت 16 سبتمبر وعدته 30 يوما.
 
واتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة من أمثلتها، " التقويم المصرى الفرعونى"القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".
 
نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

البحوث الفلكية

معهد الفلك

غره ربيع الأول

السنه الهجريه الجديده

شهر ربيع الاول



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