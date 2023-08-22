اليوم السابع
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الجيزة: قطع المياه عن عدد من قرى الصف لمدة 6 ساعات لتنفيذ أعمال ربط الخطوط

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:49 م
الجيزة: قطع المياه عن عدد من قرى الصف لمدة 6 ساعات لتنفيذ أعمال ربط الخطوط انقطاع المياه - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع رافع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى (عرب الترابين – أبوحمود – أبوعريضة ) بالصف ضمن مبادرة حياة كريمة، ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه بخط مياه الشرب الرئيسى قطر 800 مم الموازى لمحطة الرفع بعزبة مفرح بالصف لربط الخط المغذى للمشروع ، وذلك لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 12 مساء الجمعة الموافق 25/8/2023 وحتى الـ6 صباح السبت الموافق 26/8/2023.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة الصف بالمنابعة الدورية والتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والشركة القائمة بالأعمال للإلتزام بالموعد المحدد للإنتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الإنتهاء.

وأشارت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هي قرى (غمازة الكبرى، نزلة عليان، الإخصاص، العطيات، طرخان، الشوبك الشرق).

وأكدت المحافظة بأن الشركة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).


محافظة الجيزة

قطع مياه

مركز الصف

قطع المياه بالجيزة



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