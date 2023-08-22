التنمية المحلية: "مشروعك" دعم 206 آلاف مشروع بقيمة 26.8 مليار جنيه

كتب سمير حسنى

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن برنامج التنمية المحلية والمجتمعية والبشرية «مشروعك» جرى تدشينه فى الربع الأول من عام 2015 بشراكة استراتيجية مع 6 بنوك وطنية من خلال 260 مقرات مشروعك بالمحافظات المصرية، بالإضافة إلى المقر الرئيسى للمبادرة فى العاصمة الإدارية الجديدة بديوان عام وزارة التنمية المحلية.

وأضاف «قاسم»، فى مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى ومنة الشرقاوي: «حتى اليوم، مولنا بـ26.8 مليار جنيه مصرى لـ206 آلاف مشروع ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر فى توفير فرص عمل تتجاوز 1.6 مليون فرصة».

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة: «محافظات صعيد مصر استفادت من نحو 104 آلاف مشروع بإجمالى قروض 114 مليار جنيه طيلة فترات المبادرة وأتاحت أكثر من 996 ألف فرصة عمل»، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية أكد على أهمية برنامج مشروعك وتقديم دراسات الجدوى المبدئية لأصحاب الأفكار وتدريبهم وتأهيلهم فى المقار على الخدمات الفنية التى يمكن أن يقوموا بها، وذلك بشراكة استراتيجية مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة شركاء التنمية الآخرين.