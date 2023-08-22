اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 08:59 م
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التحفظ على 749 بطاقة وضبط 86 مخالفة فى حملات تموينية بالدقهلية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 08:28 م
التحفظ على 749 بطاقة وضبط 86 مخالفة فى حملات تموينية بالدقهلية تجميع عدد من البطاقات التموينية بالمخالفة للقانون
الدقهلية - محمدالحبشي

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شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات رقابية على عدد من المخابز في نطاق المحافظة، لمتابعة عملية سير إنتاج الخبز المدعم ووصوله لمستحقيه، وضبط المخالفين، وتشكلت مجموعة من الحملات من يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، حيث قامت حملات المجمعة بالمديرية ناحية مركز ومدينة السنبلاوين بتحرير 86 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.
 
وجاءت مخالفات المخابز بتحرير 82 محضرا كالآتى: 4 محاضر تجميع بطاقات بإجمالي 749 بطاقة، 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 3 محاضر تجميع دقيق بقيمة 14 شيكارة، 13 محضر تصرف في دقيق بقيمة 168 شيكارة، 22 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 37 محضر نقص وزن مابين 8- 25 جم.
 
وجاءت مخالفات الأسواق بتحرير4 محاضر كالآتي: محضر عدم إعلان عن الأسعار، محضرين عدم وجود شهادة صحية، محضر سلع مجهول المصدر، إضافة إلى  التحفظ على 3 طن ذرة صفراء، طن أعلاف دواجن.
 
وأكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، استمرار الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة وضبط المخالفين.
 
انتاج الخبز المدعم
انتاج الخبز المدعم

تجميع عدد من البطاقات التموينية بالمخالفة للقانون
تجميع عدد من البطاقات التموينية بالمخالفة للقانون

جانب من الحملات
جانب من الحملات

دقيق بلدي مدعم
دقيق بلدي مدعم

مراجعه وزن الخبز
مراجعة وزن الخبز

وزن الخبز
وزن الخبز

 


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