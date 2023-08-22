البيت الأبيض: الرئيس جو بايدن يسافر إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل

كتب أحمد عرفة

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسافر إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وتحتفل الهند الثلاثاء القادم بيوم استقلالها الـ"77" فى الوقت الذى تستعد فيه البلاد لاستضافة قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها فى سبتمبر المقبل بالعاصمة دلهى.

وبهذه المناسبة وجه سفير الهند بالقاهرة جوبتيه الدعوة لأبناء الجالية وأصدقاء الهند بمصر للمشاركة في احتفال سيقام في اليوم نفسه ب "بيت الهند" بالقاهرة (مقر إقامة السفير).. حيث ستجرى مراسم رفع علم البلاد ذي الألوان الثلاثة.

تأتي احتفالات الهند بيوم الاستقلال الذي يقام تحت شعار "الأمة أولا، دائما أولا" بمذاق آخر هذا العام حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق لاستضافة قمة مجموعة العشرين التي تنطلق في التاسع من سبتمبر المقبل وتستمر لمدة يومين والتي تحل عليها مصر- نظرا لدورها القيادي وتجسيدا لمكانتها إقليميا ودوليا، كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة في كافة اجتماعاتها خلال فترة رئاسة الهند للعشرين".