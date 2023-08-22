

وأضاف سوليفان -في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن "هناك أصواتاً قوية من الجمهوريين، وكذلك الديمقراطيين، في كل من مجلسي النواب والشيوخ في مناصب قيادية رئيسية تدعو إلى استمرار الدعم المالي لأوكرانيا حتى يكون لديهم الأدوات التي يحتاجونها للدفاع عن سيادتهم وسلامة أراضيهم".



وتابع المسؤول الأمريكي "لذلك نعتقد أن الدعم سيكون موجوداً وسيستمر - حتى لو كانت هناك بعض الأصوات المنشقة على الجانب الآخر من الممر، حيث نعتقد أنه في جوهر الأمر، ما يزال هناك أساس قوي من الحزبين لدعم سياستنا في أوكرانيا".