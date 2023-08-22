البيئة: النمو الاقتصادى المستدام يتحقق باستراتيجية 2050 للتغيرات المناخية

اكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، أن بإطلاق مصر لاستيراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 يؤكد على مساعيها لدرء مخاطر ظاهرة التغيرات المناخية، حيث أنها تهدف بشكل واضح ومحدد إلى تفعيل العمل المناخى فى مصر، مشيرا إلى تحقيق نمو اقتصادى مستدام، من خلال تطبيقها.

وأوضح أبو سنة، لـ"اليوم السابع"، أن الاستيراتيجية الوطنية لتغير المناخ تعمل على بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل فى مجال التغيرات المناخية، وكذلك تحسين البنية التحتية للتمويل، إضافة إلى تحسين البحث العلمى وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا، كما أنها تسعى لرفع الوعى فى مجال مكافحة تغير المناخ.

وحدد أبو سنة قائلا، إن البحث العلمى هو حجر الزاوية لتجنب الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ. وكذلك التكنولوجيات صديقة البيئة والبدائل المحلية من أجل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى أو التكيف مع ظاهرة تغير المناخ.

جدير بالذكر أن نجاح مصر فى استضافة مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27، وحشد الجهود العالمية من أجل مواجهة تحدى يهدد الكوكب بأسره وهو التغيرات المناخية، ساعد على رفع مطالب الدول الأفريقية النامية والمتضررة من آثار تغير المناخ، إضافة لتحقيق زخم سياسى كبير ساعد على دفع أجندة العمل المناخى وتسريع وتيرته.