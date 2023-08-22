اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرية المغربية تعترض قوارب على متنها 190 شخصا أثناء محاولة هجرة غير شرعية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:07 م
البحرية المغربية تعترض قوارب على متنها 190 شخصا أثناء محاولة هجرة غير شرعية مهاجرون
أ ش أ

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أعلن مصدر عسكري مغربي أن وحدات للبحرية الملكية المغربية المكلفة بمراقبة الساحل اعترضت، اليوم الثلاثاء، في المياه الإقليمية جنوبي المغرب ما بين مدينتي طانطان والداخلة، قوارب كانت تقل ما مجموعه 190 شخصا أثناء محاولتهم للهجرة بطريقة غير مشروعة، من بينهم 11 امرأة، ينحدرون جميعهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف المصدر أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، وتم نقلهم سالمين إلى الموانئ المغربية القريبة قبل تسليمهم للسلطات المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

 


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الهجرة غير الشرعية

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