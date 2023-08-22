البابا تواضروس يغادر المجر عائدًا إلى مصر بعد زيارة رسمية 4 أيام

كتب: محمد الأحمدى

غادر مطار بودابست الدولى مساء اليوم قداسة البابا تواضروس الثانى، عائدًا إلى مصر، بعد انتهاء زيارته لجمهورية المجر والتي استغرقت 4 أيام.

وكانت الحكومة المجرية وجهت دعوة رسمية لقداسة البابا لزيارتها للمشاركة فى العيد القومى للمجر.

والتقى قداسته خلال الزيارة رئيسة المجر ورئيس الوزراء ورئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر، وتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، وصلى قداس عيد السيدة العذراء بالكنيسة القبطية بالمجر.



مغادرة البابا



جانب من توديع البابا