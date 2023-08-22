البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن قادمًا من المجر

كتب: محمد الأحمدى

وصل إلى مطار القاهرة الدولى مساء اليوم، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قادمًا من العاصمة المجرية بودابست بعد زيارة للمجر بدعوة من الحكومة المجرية استغرقت 4 أيام.

وشارك قداسة البابا فى العيد القومي للمجر والتقى رئيسة المجر ورئيس الوزراء ورئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر، وتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، وصلى قداس عيد السيدة العذراء بالكنيسة القبطية بالمجر.

حصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان فى المجر.



جانب من وصول قداسة البابا



وصول البابا تواضروس