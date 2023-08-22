البابا تواضروس يترأس قداس عيد إصعاد العذراء مريم فى كنيستها بالمجر.. صور

كتب: محمد الأحمدى

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد إصعاد جسد العذراء مريم بكنيستها فى بودابست بالمجر، وذلك خلال زيارته للمجر بدعوة من حكومتها للمشاركة فى احتفالات العيد القومى.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس، صلوات عشية عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم، فىكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالعاصمة المجرية بودابست، وذلك فى إطار زيارته الحالية لدولة المجر.

وكان في استقبال قداسته لدى وصوله الكنيسة، الأنبا چيوڤانى أسقف وسط أوروبا والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر، بينما امتلأت الكنيسة بالمصلين الذين أتوا للقائه.

وعقب انتهاء صلوات العشية، قدم كوال الكنيسة عددًا من الترانيم الروحية والألحان القبطية، وشجعهم قداسة البابا مثنيًا على ما قدموه، ولبى طلبهم بالتقاط الصور التذكارية مع قداسته.