"الاتصالات": زيادة حجم الاشتراكات في الإنترنت الأرضي إلى 11.46 مليون عميل

كتبت هبة السيد

كشف التقرير الشهري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نمو حجم الاشتراكات بالإنترنت الثابت، والتي وصلت إلى 11.46 مليون عميل بنهاية مايو 2023 مقارنة بنحو 11.36 مليون اشتراك في أبريل 2023 و 10.43 مليون اشتراك في مايو 2022.

وسبق وأعلنت وزارة الاتصالات، تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية الرقمية المحلية والدولية وكان أبرز ما تم إنجازه تنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه فى مراحلها الثلاثة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية.

وقد أثمرت الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنترنت عن تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى مطلع 2019 وذلك وفقا لشركة أوكلا العالمية