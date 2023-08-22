الأوقاف: حصول 45 مسجدا على شهادة ضمان الجودة والاعتماد فى المجال الدعوى

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف (8) مساجد جديدة تم حصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ليصبح إجمالي ما تم اعتماده حتى تاريخه (45) مسجدًا من الدرجة الأولى الفئة ( أ )، على النحو التالي:-



م - المديرية - المسجد وعنوانه - الفئة الحاصل عليها 1 - أسوان - المطار بمدينية – أسوان - الفئة ( أ )

2 - البحيرة - المحطة – إيتاي البارود - الفئة ( أ )

3 - الجيزة - الرشد – العجوزة - الفئة ( أ )

4 - الجيزة - الحصري بالسادس من أكتوبر - الفئة ( أ )

5 - الفيوم - الرضوان – فيديمين - سنورس - الفئة ( أ )

6 - قنا - ناصر بمدينة قنا - الفئة ( أ )

7 - الإسماعيلية - أبو بكر بمدينة الإسماعيلية - الفئة ( أ )

8 - دمياط - الرحمة - كفر البطيخ - مدينة دمياط - الفئة ( أ )

جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي ، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.