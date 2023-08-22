الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد العذراء في دير بنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

توافد الآلاف من الأقباط والمسلمين على دير العذراء مريم بياض العرب بمنطقة شرق النيل في محافظة بني سويف، مساء الاثنين، للاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيدة العذراء.

و بدأ دير السيدة العذراء مريم ببياض العرب ببنى سويف، في استقبال زوار دير السيدة العذراء، احتفالًا بمولد السيدة العذراء، فى الليلة الختامية ، حيث شهدت الاحتفالات، مشاركة مئات الآلاف من المواطنين، من مختلف محافظات مصر.

وشهدت الليلة الختامية إقبالا كبيرا من مسلمى وإقباط المحافظة الذين توافدوا للاحتفال بالليلة الختامية وسط أجواء روحانية ، حيث حرص الزائرين على اضائة الشموع وزيارة الكنيسة التى تم تطويرها حديثاً.

وتوافد الأقباط على كنيسة الدير للدعاء والتبرك بالمكان في جو روحاني يشتهر به دير السيدة العذراء ببياض العرب في بني سويف، لمكانته الدينية والروحية نظرا لكونه مسار رحلة العائلة المقدسة.

واتخذت إدارة الدير العديد من الإجراءات لضمان سلامة المترددين علي الدير ولضمان نجاح تنظيم الموسم وسيولة الحركة داخل وخارج الدير ، كما تم إلغاء تواجد الباعة وأصحاب الملاهي خارج الدير.