ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 18064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 21907 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 7565 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 3690 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 5423 نقطة.