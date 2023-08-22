إيطاليا تسجل 40 درجة مئوية.. والسلطات تنصح مواطنيها بتجنب أشعة الشمس

وكالات

نصحت السلطات الإيطالية المواطنيين والسياح بتجنب أشعة الشمس من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

وحسب موقع الحرة، كانت السلطات المختصة في إيطاليا قد أصدرت الإنذار الأحمر في 17 مدينة، وذلك بالتزامن مع قدوم ثالث موجة من الحر الشديد خلال شهرين فقط.

ويعتبر الإنذار الأحمر، أشد التحذيرات خطورة مما يعني أنه حتى الشباب الذين يتمتعون بصحة جيدة، معرضون لخطر الآثار الضارة الناجمة عن حرارة الطقس الشديدة.

وشهدت العديد من كبريات المدن الإيطالية، مثل روما وفلورنسا، درجات حرارة وصلت إلى 38 درجة مئوية، الثللاثاء، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 40 درجة مئوية يوم الخميس.

وفي حين تعرضت بريطانيا لأمطار غزيرة وظروف عاصفة خلال معظم الصيف الحالي، فإن أوروبا عانت من موجات حر قياسية، حيث وصلت إلى 48 درجة مئوية في جنوب إيطاليا.

وكان الطقس شديد الحرارة لدرجة أن عدة مدن تعرضت في الشهر الماضي لانقطاع التيار الكهربائي، بسبب الأضرار التي لحقت بالكابلات الأرضية جراء ارتفاع درجات الحرارة.