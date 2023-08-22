إصابة 6 مواطنين بينهم سيدة فى تصادم سيارتين بمدخل مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق المراسى بمدخل المدينة شمالاً، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بكدمات وجروح وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بكورنيش النيل، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق المراسى بمدخل مدينة الأقصر، وأصيب فى الحادث 6 مواطنين وهم كل من "أحمد حسن" 60 سنة، و"محمد رمضان" 37 سنة، و"سماح أحمد" 38 سنة، و"محمود حسين" 33 سنة، و"أحمد كمال" 33 سنة، و"أحمد على" 29 سنة، وتم على الفور نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بكورنيش النيل، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم إبعاد السيارتين من الطريق وتسييره من جديد عقب الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث مروري إثر تصادم دراجتين بخاريتين على طريق إسنا الزراعي أمام قرية الدير، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعى أمام قرية الدير، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة.