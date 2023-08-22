إصابة سيدة بتسمم عقب تناولها وجبة غذائية فاسدة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى ساقلته المركزى مساء اليوم سيدة تبلغ من العمر 20 سنة مصابة بحالة تسمم ودخلت في غيبوبة عقب تناولها وجبة طعام منزلية عبارة عن " بصارة" وتم تحويلها من المستشفى المركزى إلى المستشفى الجامعى لاستكمال العلاج نظرا لتدهور حالتها الصحية.

كانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج قد تلقت بلاغا من مستشفى ساقلته المركزى يفيد بإصابة سيدة بحالة إعياء شديد عقب تناولها وجبة غذائية منزلية فاسدة وتم تحويلها للمستشفى الجامعى.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وصول غ . ك . م 20 سنة ربة منزل وتقيم بناحية قرية عرب بنى واصل دائرة مركز ساقلته مصابة بنزلة معوية حادة وألم بالبطن وقئ مستمر إثر تناولها وجبة غذائية منزلية فاسدة عبارة عن "بصارة" تم تشخيص الحالة المرضية للمصابة على أنها تسمم غذائى خاصة بعد دخولها في غيبوبة وتم نقلها للمستشفى الجامعى لإستكمال العلاج ومحاولة إنقاذها.

تم إخطار الجهات المعنية التي أنتقلت وأتخذت الإجراءات القانونية في هذا الشأن وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها في الواقعة.