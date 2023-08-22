وأفادت مصادر فلسطينية بأن المواطنين الفلسطينيين تصدوا لهجوم شنه مستوطنون على القرية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.



وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن مواطنا على الأقل أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما سجّلت 30 حالة اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.