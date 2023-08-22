إزالة حالتى تعد بالبناء المخالف بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية في نطاق جمعية العاشر من رمضان الزراعية بقطعة 88، و89 مجموعة 10.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍّ على الأراضي الزراعية الأولى على مساحة 6000 متر مربع، والأخرى على مساحة 40 فدانا.

وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومبان غير مأهولة بالسكان، وتمت الإزالة تمامًا بمعدات مجلس المدينة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.