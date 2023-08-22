اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 02:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إخماد حريق اشتعل بمحل تجاري في بولاق الدكرور

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 01:08 م
إخماد حريق اشتعل بمحل تجاري في بولاق الدكرور حريق محل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع بمحل تجاري في بولاق الدكرور، قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بإخماد حريق بمحل تجاري في شارع ترعة المجنونة، ببولاق الدكرور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


حريق محل

حريق محل ببولاق

بولاق الدكرور



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة