إخماد حريق اشتعل بمحل تجاري في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع بمحل تجاري في بولاق الدكرور، قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بإخماد حريق بمحل تجاري في شارع ترعة المجنونة، ببولاق الدكرور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.