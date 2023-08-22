اليوم السابع
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أ ش أ: مجلس الوزراء السعودى يوافق على مذكرة تفاهم مع مصر فى مجال الموارد المائية والرى

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:49 م
أ ش أ: مجلس الوزراء السعودى يوافق على مذكرة تفاهم مع مصر فى مجال الموارد المائية والرى مجلس الوزراء السعودي
أ ش أ

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وافق مجلس الوزراء السعودى، على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الموارد المائية والرى بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الموارد المائية والرى المصرية.

وأوضح وزير الإعلام السعودى سلمان بن يوسف الدوسرى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما وافق المجلس على تفويض رئيس جامعة تبوك - أو من ينيبه - بالتباحث مع جامعة الملك سلمان الدولية بمصر في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال البحثي والأكاديمى والتدريبى بين الجامعتين.

 


الوزراء السعودي

مصر

السعودية

الموارد المائية والري

العلاقات المصرية السعودية



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