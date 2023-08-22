اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:38 م
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أمن الجيزة يضبط المتهمين بخطف شخص للحصول على فدية بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:21 م
أمن الجيزة يضبط المتهمين بخطف شخص للحصول على فدية بمدينة 6 أكتوبر خطف شخص- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهمين بخطف أحد الأشخاص، والاستيلاء على متعلقاته، والحصول على فدية مقابل إطلاق سراحه، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم) بتلقيه اتصال هاتفى من سيدة طلبت منه إجراء بعض الأعمال بأحد العقارات بمدينة السادس من أكتوبر ، وتقابل معها مستقلاً سيارته الملاكى وطلبت منه التوجه لمعاينة العقار وأثناء سيره فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها مجهولون قاموا باستيقافه وإنزاله من السيارة "منتحلين صفة رجال شرطة" وقاموا باصطحابه واستولوا منه على هاتفه المحمول، ومتعلقاته واحتجزوه داخل عقار بمحافظة القليوبية، وأجبروه على الاتصال بزوجته لتحويل مبلغ مالي على "رقم هاتف محدد" مقابل إطلاق سراحه وعقب تحويل المبلغ اصطحبوه بسيارته أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الوراق وتركوه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (سيدة ، 5 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 من المتهمين، وبمواجهتهم قرر اثنان من المتهمين بعلمهما بأن المجنى عليه ميسور الحال كونهما مقيمان بمحيط سكنه فاتفقا مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، وتولت النيابة التحقيق..

 


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