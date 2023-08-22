أكرم القصاص: عالم المنصات الإلكترونية يتطلب قدرة على فرز المعلومات لكشف المغالطات

كتب محمد صبحى

فى إطار فعاليات معسكر القيادة الفعالة ب جامعة القاهر برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، تحت عنوان "تطوير الوعى الوطني" استضافت جامعة القاهرة، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، في إطار مشروع فكرى تتبناه الجامعة بهدف تطوير الوعي الوطني كجزء من تطوير العقل المصري وبناء مجتمع جديد قائم على التفكير العلمي، وبحضور الدكتور عبد الله التطاوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الثقافية، والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومنسقي الأنشطة الطلابية، وطلاب من أجل مصر المشاركين في معسكر القيادة الفعالة.

وأشاد الكاتب الصحفى أكرم القصاص في مُستهل حديثه، بالدكتور محمد الخشت كونه مفكرًا وفيلسوفا مستنيرًا يؤدي دورًا وطنيا بارزًا وفعالًا، معبرًا عن فخره بالتقائه بطلاب جامعة القاهرة والتي تُعد في مقدمة الجامعات العربية ولديها القدرة على توصيل تراثها وتقديم أفكار للتفاعل مع ما يحدث في العالم، مشيرًا إلى الدور الفعال لهذا المعسكر، والذى انطوى على فكرة تعزيز التفكير النقدي وعدم التأثر بأي مؤثرات خارجية دون التفكير بها.

وقال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن طلاب الجامعات يمثلون الرسل الحقيقيين بين جامعاتهم ومختلف مؤسسات الدولة، وبين المجتمع وبعضه، بما يؤكد أن الجامعات مصدر ومنبع حقيقي للأفكار التي شكلت وعي مصر فى العصر الحديث والذي انطلق من جامعة القاهرة بشكل خاص.

وأوضح أكرم القصاص، أن عصر المعلومات بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت أدوات النشر الحديثة مركزة في شاشة الهاتف والذي أصبح الوسيلة التي نطل منها على العالم أجمع، وأصبح عصر المعلومات الذي نعيش فيه الآن يستلزم القدرة على فرز المعلومات أكثر من تجميعها، ومعرفة كيفية التمييز بين المعلومة الصحيحة والخطأ، مشيرًا إلى أن إعلام العالم كله يركز على مصر، وهنا تظهر قدرة المصريين على الوعي والتوعية، ويتضح الدور المزدوج لطلاب الجامعات وخريجيها في تلقي العلم والقيام بدور همزة الوصل مع المجتمع من خلال التحاور مع الجمهور في العديد من الجوانب والأحداث.

ولفت القصاص، إلى أنه في ظل التطور الكبير في وسائل الإعلام والقنوات والمنصات الإلكترونية والقدرة على معرفة ما يحدث في العالم كله في التو واللحظة والتفاعل معه، فإنه لابد من وجود درجة كبيرة من الوعي للخوض في المجتمع والتعامل مع منصات الإعلام الإلكتروني، خاصة في ظل ازدحام العالم بهذه الوسائل واحتوائها على العديد من الأخبار والتقارير الخارجية المغلوطة والتي تستهدف تقسيم المجتمعات، واشاعة الفتن الهادفة إلى الإطاحة بالمجتمعات والدول، مؤكدًا أن الدولة المصرية كانت مستهدفة من العديد من هذه الوسائل إلا أن الشعب المصري أثبت قدرته على التصدي لها من خلال ما يمتلكه من درجة كبيرة من الوعي والقدرة على التفرقة بين الإيمان والتطرف ورفض تقسيم شعبه ووطنه.

واستعرض القصاص، العديد من الصعوبات التي واجهت مصر خلال الفترة الأخيرة، أهمها الإرهاب والذي مثل تحديًا ضخمًا حيث دفعت مصر لمواجهته ثمن غالي حيث كانت تنفق نحو مليار جنيه شهريًا بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من الشهداء، وذلك في سبيل الوصول إلى الأمن الذي نعيش فيه ونشعر به الآن، وتزامن ذلك مع العمل على تطوير الطرق وحل العديد من المشكلات الأخرى مثل الكهرباء والوقود والدعم، ومواجهة الزيادة السكانية الضخمة التي تحتاج إلى العديد من الخدمات مثل المدارس والجامعات وفرص العمل، بالإضافة إلى مواجهة العالم كله لأكبر الأزمات العالمية على مدار السنوات الأخيرة وهما أزمة جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية واللتان أثرتا على كل دول العالم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ليست مسؤولة عن هذه الأزمات ولكنها تتحمل مسؤولية مواجهة تداعياتها عليها.

ولفت القصاص، إلى أن الدولة المصرية نجحت على مدار السنوات الأخيرة في عمل العديد من المشروعات الجديدة الضخمة والهامة بدرجة كبيرة وأساسية للنهوض بالدولة المصرية، منها ما يرتبط بالبنية التحتية التي كانت متهالكة وتستلزم التطوير مثل شبكة الطرق، والمدن الجديدة، وغيرها من المشروعات التي تستهدف جذب استثمارات داخلية وأجنبية وخلق فرص عمل على كافة المستويات، لافتًا إلى ضرورة رفض أن يُشكك أحد في الوطن وقدراته وإنجازاته، خاصة وأن الدولة المصرية تمتلك العديد من الأفكار وعوامل التطور والنهوض، ومحط نظر من العالم أجمع، بالإضافة إلى المنافسة الحقيقة من الدول المجاورة والشقيقة بهدف تقليد مصر ومحاولة أن تكون مماثلة لها في جوانب عديدة، خاصة وأن مصر عليها مسؤولية إضافية كونها محط أفكار على مر التاريخ.

وتحدث القصاص، عن مسار النقاش والحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي 2023 بمشاركة العديد من التيارات السياسية والمجتمعية واستهدافه دعم الديمواقراطية، والحوار، وتبادل الآراء والمقترحات، والمشاركة في مناقشة رسم خرائط المستقبل في العديد من الجوانب، منها التعليم واختيار المسؤولين والانتخابات وتشكيل المجالس الشعبية، لافتًا إلى أن هذا الحوار الوطني يتمثل في دعم فكرة إدارة التنوع وامتلاك المنطق والمعلومات التي تُمكن من تحليل الواقع من خلال التفكير العلمي بما يُمكن من الوصول إلى نتائج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع في مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها، مؤكدًا أن تطبيق الديمقراطية يحتاج إلى مجهود كبير نظرًا للتنوع الهائل.

وأكد القصاص، أن مصر لن تنهض سوى بالعلم والذي يُمثل أساس التنمية، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة التي كانت لا تمتلك أية مقدرات ولم ترث أي شىء تقدمت بالعلم، وبالتالي فإن الجامعات والمراكز العلمية والبحثية تمتلك القدرة على مواجهة المشكلات التي قد تواجه المجتمع من خلال العلم.

وتابع القصاص، أنه لابد من التركيز على تطوير الزراعة والتعليم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الذي أصبح يتدخل في مختلف جوانب الحياة، وتحويل.