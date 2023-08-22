أفضل طرق لعلاج مرضى اضطرابات القلق

كتب – حسام الشقويرى

يمكن للفرد علاج مرض القلق في المنزل دون أي إشراف علاجي إذا كان القلق حادًا ولا يعيق أداء الفرد يومًا بعد يوم، هناك العديد من التمارين والسلوكيات التي يمكن أن تساعد الناس على التعامل مع اضطرابات القلق الأكثر اعتدالًا أو تركيزًا أو قصيرة المدى، وفقًا لما نشره موقع healthifyme

ويمكن أن يساعد تعلم التعامل مع الإجهاد في الحد من المحفزات المحتملة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اتباع ممارسات بسيطة، على سبيل المثال، قم بتنظيم أي مواعيد نهائية وضغوط مقبلة، وقم بعمل قوائم، وقم بتقسيم المهام المعقدة إلى مهام أصغر، وخذ إجازة من المدرسة أو العمل.

وتساعد التمارين البسيطة في التخفيف من أعراض القلق العاطفية والجسدية. الأمثلة، التأمل، تمارين التنفس العميق، الحمامات الطويلة، الراحة في الظلام، واليوجا هي بعض تقنيات الاسترخاء التي يمكن أن تريح الفرد وتهدئ أعصابه.

ولجدولة وقت الإجهاد اكتب قائمة بالأفكار السلبية التي تقلقك، ثم قم بعمل قائمة بالأفكار الإيجابية وذات المصداقية لتحل محلها. أخيرًا، تخيل أنك تواجه بنجاح وقهر خوف معين، ممكن أن تساعد، ومع ذلك، فمن المناسب إذا كانت أعراض القلق ناتجة عن محفز، مثل الرهاب أو التفكير الهوس.

وتساعد برامج الدعم في التعامل مع مثل هذه الاضطرابات، حتى التفاعل مع الأشخاص الداعمين الذين تعرفهم، مثل أفراد العائلة أو الأصدقاء يساعد أيضًا في هذه العملية. أيضًا، هناك الكثير من المراكز ومجموعات الدعم عبر الإنترنت لمساعدتك أثناء الأزمات.

ويمكن أن يعزز النشاط البدني احترام الذات وينتج مواد كيميائية في الدماغ تؤدي إلى الشعور بالسعادة. يمكن أن تؤدي مجموعة سريعة من التمارين الهوائية أو إحدى الطقوس المهدئة إلى نتائج جيدة، بالإضافة الى استخدام العلاج السلوكي المعرفي (CBT) أو العلاج النفسي أو مزيج من العلاجات.