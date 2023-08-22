أسباب اكتئاب كبار السن.. زيارات العائلة أهم طرق العلاج

كتبت نهير عبد النبى

الاكتئاب الشيخوخي هو عبارة عن اضطراب نفسي وعاطفي يصيب كبار السن ويعد الشعور بالحزن وانخفاض الحالة المزاجية من حين لآخر أمرًا طبيعيًا، ولكن الاكتئاب الدائم ليس جزءًا طبيعيًا من عملية التقدم في السن.

حسب ما ذكره موقع webmd فإنه لا يوجد سبب واحد للاكتئاب باختلاف الفئات العمرية، فبعض الأبحاث أشارت إلى إمكانية وجود رابط وراثي للإصابة بالمرض حيث تؤدي العوامل البيولوجية والاجتماعية والنفسية دورًا في الإصابة بالاكتئاب لدى المسنين.

تقترح الدراسات أن العوامل التالية قد تساهم في الإصابة بالاكتئاب:

-انخفاض مستويات النواقل العصبية الكيميائية الأساسية في الدماغ (مثل السيروتونين والنورابينفرين).

- وجود تاريخ عائلي للإصابة بالاكتئاب.

-المرور بتجارب حياتية صادمة، مثل التعرض للاعتداء، أو وفاة شخص عزيز.

-قد تساهم المضاعفات المرتبطة بالشيخوخة في الإصابة بالاكتئاب لدى كبار السن، وقد تشمل هذه المشكلات:

- الحركة المحدودة.

- العزلة.

-الانتقال من العمل للتقاعد.

-موت الأصدقاء والأحبة.

-الطلاق أو الترمل.

-الإصابة بحالات صحية مزمنة.

أعراض الاكتئاب الشيخوخي

تبقى أعراض الاكتئاب نفسها في جميع الفئات العمرية، وقد تشمل:

-الشعور بالحزن.

- الشعور بانعدام القيمة.

- العصبية الزائدة.

-التعب.

-نوبات من البكاء.

-اللامبالاة.

-القلق أو الضجر.

- نقص التركيز.

-الانسحاب.

-اضطرابات في النوم.

-اضطراب في الشهية.

-التفكير بالانتحار.

-آلام وأوجاع جسدية.

علاج الاكتئاب الشيخوخي

مثلما لا يوجد سبب واحد للاكتئاب، فلا يوجد علاج واحد فعال يصلح للجميع، أيضًا غالبًا، يستغرق إيجاد العلاج المناسب بعض الوقت ويشمل العلاج الاعتيادي مزيجًا من العلاج النفسي والعلاج الدوائي، وإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة.

وتشمل تغييرات نمط الحياة المستخدمة في العلاج:

-زيادة النشاط الجسدي.

-إيجاد هواية جديدة أو اهتمام جديد.

-الزيارة المنتظمة للعائلة والأصدقاء.

-الحصول على قسط كاف من النوم يوميًا.

الاعتماد على نظام غذائي متوازن.

يوجد عدد من العلاجات النفسية تساعد المسنين المصابين بالاكتئاب، مثل: العلاج بالفن (عملية يعبر فيها الفرد عن مشاعره مستخدمًا الإبداع).

عند القلق بشأن إصابة شخص ما بالاكتئاب، فيجب معرفة أن للعائلة والأحباء تأثير مهم في تقديم الرعاية لشخص متقدم بالسن يجب تشجيع مَن نحب لتلقي العلاج، وتقديم الدعم له لمساعدته في عيش حياة غنية وسعيدة.