آلاف يشاركون فى الليلة الختامية للاحتفال برحلة العائلة المقدسة فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

فى مثل هذا اليوم من كل عام يتوافد آلالاف من المواطنين على قرية دير الحرنوس التابعة لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، للمشاركة فى الاحتفال بالليلة الختامية من الاحتفال بذكرى رحلة العائلة المقدسة، والتى تجد صدى واسعا فى نفوس الأهالى، وهناك تجد الزائرين يتوافدون منذ الصباح الباكر، ومنهم من اصطحب معه نذوره وآخرين يرسمون الوشم، ومنهم من يقبل على زيارة البئر الأثرى داخل الكنيسة الأثرية التى مكثت فيها العائلة المقدسة خلال رحلة الهروب من بطش الرومان.

وقال عايد يوسف خليل أحد أبناء قرية دير الجرنوس بمغاغة، إن القرية تشرفت منذ القدم بزيارة العائلة المقدسة لها، ووجود الكنيسة الأثرية بها، وهذا الاحتفال تشهده القرية كل عام ويكون مليئ بالمواطنين، ومثل حقيقي للوحدة الوطنية، وكذلك يتواجد ليس فقط المواطن بل أيضا المسئولين وكل ذلك يتم وسط تواجد أمنى لإقرار النظام، خاصة أن القرية يتوافد عليها فى الاحتفالات الآلاف من المواطنين.

وأضاف قائلا إن هناك مشاهد مميزة خلال الاحتفال، منها تجد بعض المشاركين يحملون نذورهم معهم، وآخرون يتسوقون ومنهم من يرسم الوشم، ومن الأكلات المميزة فى الاحتفال الفسيخ، كما يشهد الاحتفال إقبال الكثيرين على زيارة الكنيسة الأثرية والبئر الاثرى ايضا، تلك الكنيسة التى تظل عنوانا لرحلة العائلة المقدسة عبر محافظة المنيا.

وأوضح أن الليلة الختامية تشهد إقبالا غير عادى من الزائرين، وعن الكنيسة الأثرية فقد أقامت العائلة المقدسة 4 أيام فى القرية هربا من بطش الرومان، متقدما بالشكر لقوات أمن المنيا ومركز شرطة مغاغة وهندسة كهرباء مغاغة والحماية المدنية ورئيس مركز ومدينة مغاغة ومجلس قروي شم البحرية والإدارة الصحية بمغاغه، وشركه مياه الشرب والصحافة والإعلام.

وقد عبر المشاركون فى الاحتفال عن سعادتهم بتلك الزيارة التى ينتظرونها من العام، لما لها من وقع مميز فى قلوبهم، ويحرص الكثير منهم على المشاركة فى الاحتفالات التى تستمر أكثر من يوم، وتفتح فيها كنيسة السيدة العذراء أبوابها للزائرين.