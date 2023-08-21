4 موارد مالية لموازنة هيئة جودة التعليم الفنى.. مخصصات الدولة فى المقدمة

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وضع قانون رقم 160 لسنة 2022 بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) موارد مالية تتكون منها موازنة الهيئة، وتضمنت نصت المادة 16من القانون 4 موارد لموازنة الهيئة، إذ نصت على أن تتكون موارد موازنة الهيئة من :

1- ما قد تخصصه لها الدولة من الموازنة العامة من مساهمات وقروض.

2- رسوم إصدار وتجديد شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي للبرامج والمؤسسات التعليمية والتدريبية ورسوم التظلمات.

3- مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها نحو اعتماد ومتابعة المؤسسات والبرامج، كما تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

4- المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة، ووفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

فيما نصت المادة 13 من القانون علي:" يتولى رئيس مجلس الإدارة الإشراف علي حسن سير العمل بها، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها، وعلى الأخص:

1-إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس الإدارة.

2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

3- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط وبرامج عملها.

4- اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح، لعرضها على مجلس الإدارة.

5- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.

6- الإشراف على برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها.

7- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات.

9- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.