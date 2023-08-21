10 قرارات مهمة من وزير التعليم استعدادا للعام الدراسي الجديد.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

استعداداً للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر المقبل للمدارس الرسمية والرسمية للغات، أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة قرارات هامة لضبط وانتظام العام الدراسى:

- التعاقد على توفير 20 ألف عامل للاستعانة بهم کخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

- تجهيز معامل الحاسب الآلي بالمدارس الحكومية بأجهزة الحواسيب والطابعات، وتوفير 150 معمل للمدارس الحكومية، خاصة المدارس الإعدادية على مستوى 27 محافظة، بواقع 1500 جهاز حاسب آلى و150 طابعة.

- إحلال المقاعد في الفصول المدرسية، بواقع توفير 100 ألف مقعد للمدارس على مستوى جميع المحافظات.

-تطبيق أنشطة نظام التعليم الياباني "توكاتسو"بمدارس قرى “حياة كريمة" بالتعاون بين مؤسسة "حياة كريمة" ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والچايكا اليابانية والذي سيشمل 100 مدرسة على مستوى الجمهورية بقرى "حياة كريمة".

-إعداد مواد تعليمية وتدريبية متميزة لمناهج المواد الدراسية لكافة المراحل التعليمية وتحميلها على موقع الوزارة استعداداً للعام الدراسي الجديد

- تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز من 2-5 قاعات دراسية لتفعيل مجموعات الدعم المدرسى للطلاب مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية بمشاركة خبراء متميزين في مختلف المواد الدراسية

- مشاركة أشهر المعلمين المتميزين في مختلف المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية لتقديم حصص على المنصات والقنوات التعليمية ودمج التكنولوجيا في عرض التجارب العلمية للمناهج الدراسية على المنصات والقنوات التعليمية عبر تعزيز تقنية "الواقع المعزز".

- إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت للحد من ظاهرة الغش فى امتحانات الشهادة الإعدادية حيث وجه الوزير بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية وفق نظام البوكليت.

- الانتهاء من وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية مع مراجعة مناهج المرحلة الابتدائية وجعل المناهج مطابقة لعدد أيام الدراسة الفعلية.

- التجهيز للتعاقد مع المعلمين الجدد حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم التعاقد مع المعلمين الجدد فور إعلان نتيجة الاختبارات النهائية.