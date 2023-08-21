وكيل "الشباب" بكفر الشيخ يستقبل وفد الأزهر للتوعية وتصحيح الفكر

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، قافلة الأزهر الشريف من مجمع البحوث الإسلامية القادمة من محافظة البحيرة المتجهة إلى مراكز الشباب والأندية التابعة لمحافظة كفرالشيخ، فى إطار دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الديني الوسطي المستنير في ظل التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

ضم الوفد الزائر الدكتور عادل عبدالصمد، مدير عام منطقة وعظ كفرالشيخ، هانى حسن مدير التوجية، والدكتور تامر جاويش مشرف القافلة من الأمانة العامة للدعوة، والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية والشيخ أشرف خضر، المسؤول الإعلامي في منطقة الوعظ .

ثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ دور الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الوسطية، ومحاربة الأفكار الهدامة، كما وجه بفتح أبواب مراكز الشباب أمام القوافل الدعوية، والتي تأتي تنفيذًا لإستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية في الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية والحفاظ على المجتمع و تقوم القافلة بنشر صحيح الدين من خلال الندوات بالنوادي ومراكز الشباب وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة.