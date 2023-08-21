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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية بإندونيسيا والصومال

الإثنين، 21 أغسطس 2023 06:52 م
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية بإندونيسيا والصومال وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر اليوم الاثنين، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية، لدولة إندونيسيا بقسميها العلمي والأدبى، ودولة الصومال للقسم العلمى، للعام الدراسي 2022/2023م.

وبلغت نسبة النجاح لنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية لدولة إندونيسيا للقسم الأدبي 60.94%، والقسم العلمي 81.75%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الأزهرية لدولة الصومال للقسم العلمي 74.36%.

جدير بالذكر أنه تقدم للامتحانات من دولة إندونيسيا من القسم الأدبي 169 طالبا وطالبة، ومن القسم العلمي تقدم 126 طالبا وطالبة، ومن دولة الصومال تقدم من القسم العلمى 40 طالبا وطالبة.


اندونيسيا

الازهر الشريف

الصومال

الثانوية الازهرية



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