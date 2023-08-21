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وفد إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يشيد بالإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية

الإثنين، 21 أغسطس 2023 03:52 م
وفد إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يشيد بالإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية وفد إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية
كتب محمود عبد الغني

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التقي الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، بوفد إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية برئاسة ديبى سجوين مساعد مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بمقر سلطة الطيران المدنى بالقاهرة، حيث تم مناقشة البرامج التدريبية المشتركة في مجال أمن الطيران وحماية الحدود والسياسات الجمركية.
 
كما تناول اللقاء إشادة الوفد الأمريكي بالإجراءات الأمنية المتبعة بالمطارات المصرية الأمر الذى كان له مردود إيجابي برفع الحظر على إجمالي أنواع البضائع من مصر إلى الولايات المتحدة بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات. 
 
ورحب الطيار عمرو الشرقاوي بالوفد الأمريكي، مؤكدًا على أهمية هذا اللقاء الذي تناول سبل التعاون فى مجالات التدريب والانظمه الحديثه فى الكشف والتفتيش الامنى . 
 
ومن جانبهم، أعرب الوفد الأمريكى عن تطلعهم إلى مزيد من التعاون المشترك فى مجال التدريب على الإجراءات والتدابير الأمنية من خلال الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة ، كما قدم الوفد دعوة رسمية لرئيس سلطة الطيران المدني المصرى بشأن تبادل الخبرات و اكتساب المهارات للمختصين في مجال التفتيش والكشف عن الحقائب و حماية الحدود. 
 
جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدني المصري قد نظمت جولة سياحية تعريفية للوفد الأمريكي لمتحف الحضارة المصرية، وأعرب الوفد عن سعادتهم وإعجابهم الشديد بالجولة السياحية والتي كان لها عظيم الأثر في التعريف بعراقة الحضارة المصرية القديمة.
 
وفد إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية
وفد إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية

 


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