وزير الزراعة: الإفراج عن 284 ألف طن أعلاف بـ141 مليون دولار خلال أسبوعين

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة و فول الصويا بحوالي 141 مليون دولار خلال الفترة من 4/8/2023 حتى 17/8/2023، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الاعلاف من الموانئ المصرية.

وأضاف "القصير" أن الإفراج شمل 224 ألف طن من الذرة بحوالي 81 مليون دولار، وحوالي 60 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 45 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 15 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 17أغسطس 2023) 7.2 مليون طن منهم 5.2 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار.