وزارة الدفاع الروسية تكشف نتائج منتدى "الجيش 2023" العسكري في موسكو

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وقعت وزارة الدفاع الروسية عقودًا جديدة تتجاوز قيمتها 400 مليار روبل (4.25 مليار دولار أمريكي)، على هامش المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2023"، الذي انعقدت فعالياته في ضواحي العاصمة موسكو.

وذكرت "الدفاع الروسية" - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه "على هامش منتدى الجيش 2023، وقعت وزارة الدفاع عقودًا بأكثر من 400 مليار روبل، حيث تم توقيع 11 عقدًا حكوميًا، وتم تسليم 9 منها إلى شركات قطاع الدفاع".

وأضافت الوزارة "عندما يتم تنفيذ هذه العقود، ستتسلم القوات المسلحة الروسية أكثر من 2500 قطعة من الأسلحة الجديدة والمركبات العسكرية الخاصة، إضافة إلى أكثر من 1.8 مليون قطعة من الذخيرة".. مشيرة إلى أن "منتدى الجيش 2023 في منطقة موسكو تم اختتامه اليوم بعد 7 أيام متتالية من الفعاليات"، لافتة إلى أن إجمالي حضور فعاليات المنتدى بلغ مليونا و93 ألفا و285 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن المنتدى تضمن معرضا عسكريا، وبرامج ديناميكية وعلمية وتجارية، فضلا عن فعاليات بروتوكولية وثقافية، كما استعرضت الشركات الروسية والأجنبية أكثر من 28 ألف منتج دفاعي وعسكري ذات استخدام مزدوج.

وتابعت الوزارة "شاركت وفود من وزارات دفاع 83 دولة في المنتدى، وعُقد على هامش المنتدى 29 اجتماعا ثنائيا، كما شاركت في المعرض 83 شركة أجنبية، أو أكثر من ضعف ما كان عليه العام الماضي"، مشيرة إلى أن 6 دول (بيلاروسيا والصين والهند وإيران وباكستان وفيتنام) شاركت بمعارض وطنية لسلعها العسكرية والدفاعية.