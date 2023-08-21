ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 21/8/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:53 ص
موعد صلاة الظهر 12:59 ص
موعد صلاة العصر 35: 4
موعد صلاة المغرب 7:32 م
موعد صلاة العشاء 8:54
الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:55 ص
موعد صلاة الظهر 1:03
موعد صلاة العصر 4:41
موعد صلاة المغرب 7:38 م
موعد صلاة العشاء 9:02 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:47
موعد صلاة الظهر 12:54 م
موعد صلاة العصر 4:31 م
موعد صلاة المغرب 7:29 م
موعد صلاة العشاء 8:51 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:46
وقت صلاة الظهر 12:46
موعد صلاة العصر 4:20 م
وقت صلاة المغرب 7:18 م
وقت صلاة العشاء 8:37 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:58 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 22: 4
موعد صلاة المغرب 7:21 م
موعد صلاة العشاء 8:38
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة