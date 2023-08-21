نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. ارتفاع التجارة والحقوق وطب بيطرى أكثر من 86%

كتب محمد صبحى

يترقب طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والتى من المقرر أن يتم إعلانها خلال الـ48 ساعة المقبلة بموقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بعد غلق باب تسجيل الرغبات أول أمس الأحد بموقع التنسيق.

وتتوفر أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق فى كليات طب البيطرى والتمريض والعلوم والزراعة بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية فضلا عن كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وكشفت نتائج طلاب الثانوية العامة التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم ونتيجة تنسيق المرحلة الأولى، أنه من المتوقع ألا يقل الحد الأدنى لكليات الطب البيطري عن 86% نظرًا لحصول 35 ألف طالب وطالبة على مجموع يتراوح ما بين 90% و85%.

في سياق متصل، يوجد أمام طلاب شعبة الأدبي مقاعد كليات التجارة والآداب وكليات التربية، ووفقا للأرقام التحليلة التي أعلنها وزير التربية والتعليم فإن فئات المجموع التي يحق لها التنسيق في المرحلة الثانية من 70% وحتى 58%، تضم 96 ألف طالب وطالبة حاصلين على مجموع من 70% وحتى 65% و92 ألف طالب وطالبة حاصلين على مجموع من 60% وحتى 65%، وهو ما يؤشر إلى ارتفاع في الحدود الدنيا للكليات السابقة المتاحة أمام شعبة الأدبي مقارنة بالعام الماضي، حيث أنه هناك ارتفاعًا في نسب النجاح يقدر بحوالي 16% عن العام الماضي.