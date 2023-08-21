اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 04:02 م
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نادي المنيا يحتل المركز الثاني ويحصد 4 كؤوس و4 ميداليات فى بطولة الصعيد للسباحة

الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:37 م
نادي المنيا يحتل المركز الثاني ويحصد 4 كؤوس و4 ميداليات فى بطولة الصعيد للسباحة جانب من البطولة
المنيا- حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا عن حصول نادي المنيا الرياضي علي المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الصعيد للمياه المفتوحة بـ 105 نقطة فى بطولة الصعيد للسباحة التي أقيمت بالمنيا فى الفترة من 12 ل 20 أغسطس الجارى، وذلك بعد حصد 4 كؤوس في مراحل مختلفة و 4 ميداليات متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية خلال منافسات البطولة بمشاركة 8 محافظات.

أشاد مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا بالمستوى المتميز للسباحين فى البطولة وتحقيق محافظة المنيا مراكز متميزة، كما وجه الشكر للقائمين على البطولة معرباً عن سعادته للسباحين الحاصلين على مراكز أولى ومتمنياً لهم دوام التوفيق في بطولات تشارك فيها المحافظة، لافتا إلى حصول مركز شباب المدينة (أ) على المركز السادس فى بطولة المياه المفتوحة بعدد 45 نقطة فى الترتيب العام.

 


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