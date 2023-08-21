نادي المنيا يحتل المركز الثاني ويحصد 4 كؤوس و4 ميداليات فى بطولة الصعيد للسباحة



أشاد مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا بالمستوى المتميز للسباحين فى البطولة وتحقيق محافظة المنيا مراكز متميزة، كما وجه الشكر للقائمين على البطولة معرباً عن سعادته للسباحين الحاصلين على مراكز أولى ومتمنياً لهم دوام التوفيق في بطولات تشارك فيها المحافظة، لافتا إلى حصول مركز شباب المدينة (أ) على المركز السادس فى بطولة المياه المفتوحة بعدد 45 نقطة فى الترتيب العام.