ملتقى توظيف حياة كريمة بالقليوبية يواصل استقبال راغبى العمل لليوم الثانى

القليوبية إبراهيم سالم

قالت هند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة " حياة كريمة "، إن ملتقى التوظيف بالقليوبية يواصل استقبال راغبي العمل لملء استمارات التقدم للوظائف المتاحة، بمقر الملتقى بنادي سيتي كلوب بمدينة بالقليوبية، اليوم الإثنين، حيث شهد اليوم الأول إقبالا كبيرا من المواطنين للتقدم للوظائف المتاحة.

وأوضحت، أنه تم تدشين الملتقي السابع والثامن الذي تنظمه مؤسسة "حياة كريمة"، السابع بمحافظة القليوبية بمقر نادي "سيتي كلوب" بمدينة بنها، والملتقى الثامن بمحافظة الدقهلية، تحت شعار "فرصة حياة"، مشيرة إلى أن ملتقى التوظيف بالقليوبية يتم بالتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة والقوى العاملة والمؤسسات والجهات المعنية داخل المحافظة.

وأضافت مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة لـ "اليوم السابع"، أنه يشارك بملتقى التوظيف بالقليوبية 55 شركة تطرح فرص العمل المتوفرة لديها، موضحة أنه تم صباح الأول للملتقى الذي يستمر على مدار يومين متتاليين، استقبال أكثر من 6000 راغب في التوظيف، مشيرة إلي أن الملتقي يوفر 7000 فرصة وظيفية متنوعة ما بين وظائف الخريجين من حملة المؤهلات العليا، والمؤهلات المتوسطة، وبدون مؤهلات.

وتابعت، أن الملتقى يوفر وظائف لمن تم محو أميتهم بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، كما يتم توفير فرص عمل أيضا للمتعافين من الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.