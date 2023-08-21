مصر تشارك فى قمة المناخ الأفريقية فى كينيا 4 سبتمبر المقبل

كتبت ــ منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مشاركة مصر فى قمة المناخ الأفريقية والمزمع عقدها بدولة كينيا فى الفترة من 4 حتى 6 سبتمبر المقبل، والتى ستعقد بمشاركة عدد من رؤساء ووزراء دول العالم.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، أنها خلال المشاركة فى فعاليات اجتماعات الشق الوزاري بأعمال الدورة الـ19 للمؤتمر الوزاري الأفريقي، المعني بالبيئة (AMCEN)، على مدار يومى 17 و18 أغسطس الجارى، عقدت عددا من اللقاءات الثنائية مع الجهات المعنية وشركاء التنمية من بينها لقاء سويبان تويا سكرتير مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات بجمهورية كينيا،، حيث تم التنسيق للمشاركة فى القمة الأفريقية التى ستعقد فى كينيا الشهر المقبل .

وأكدت وزيرة البيئة، أنه خلال اللقاء تم مناقشة المحاور والتوصيات التى ستتناولها القمة، من أجل الخروج برؤية أفريقية موحدة للقارة السمراء، والتأكيد على ضرورة أن يعكس الإعلام مخرجات مؤتمر المناخ cop27، والتى كان معظمها يخص الدول الأفريقية، وخاصة فيما يتعلق بموضوعات الخسائر والاضرار والهدف العالمى للتكيف.

جدير بالذكر، أنه تولت مصر مهمة قيادة العالم للربط بين المناخ والتنوع البيولوجي من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 بتضمين يوم كامل للتنوع البيولوجي لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ، وأيضا بقيادة مشتركة مع كندا لمفاوضات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، حيث شهد cop27 حضورًا ومشاركة دولية واسعة تعد الأكبر في تاريخها لكوكبة من رؤساء الدول والحكومات وصناع القرار والخبراء من 190 دولة حول العالم.