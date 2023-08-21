مصرع 4 متسلقين إثر سقوطهم من بركان "بيكو دي أوريزابا" فى المكسيك.. فيديو

فاطمة شوقى

لقى أربعة متسلقين مصرعهم بعد تعرضهم لحادث أثناء صعودهم إلى بركان "بيكو دي أوريزابا" Pico de Orizaba في وسط المكسيك ، عندما سقطوا من الجانب الجنوبي من البركان، وذكرت سلطات الحماية المدنية في ولاية بويبلا بوسط البلاد أنه تم العثور على الجثث أمس الأحد.

وبحسب السلطات المكسيكية، فإن الأشخاص الأربعة سقطوا أثناء صعودهم إلى الجانب الجنوبي من البركان التابع لبلدية أتزيتزينتلا " بيكو دى أوريزابا".

وأكدت السلطات أنه تم التعرف على جثث الضحايا ، ووفقا لأحد الشهود فإن أحد المتسلقين على ارتفاع أكثر من 5 آلاف متر انزلق بعد أن تم ربطهم ببعضهم البعض، وسقطوا جميعا دون أن يتمكنوا من التوقف.

في البداية، تم الإبلاغ عن مقتل شخصين ، ولكن بعد تدخل مجموعات الإنقاذ ، تأكد أن ما مجموعه أربعة لقوا حتفهم بسبب الحادث.

قامت مديرية الحماية المدنية بتنشيط مجموعة البحث والإنقاذ في الجبال مع الصليب الأحمر المكسيكي ودعمت انتشال الجثث وانزالها.

ويكو دي أوريزابا، هو جبل بركاني يقع في المكسيك، وهو أعلى قمة بركانية في قارة أمريكا الشمالية وثالث أعلى قمة جبلية فيها، ورابع أعلى قمة بركانية في العالم، وهو يعرف أيضا ببركان سيتلاتبتل.

يوجد جبل بيكو دي أوريزابا في المكسيك ويبلغ ارتفاعه 18.491 قدم، فوق مستوى سطح البحر، ويقع في الحزام البركاني الممتد عبرالمكسيك. يقع على الحدود بين فيراكروز وبويبلا، تشكل من تدفق الحمم البركانية، ويختلف مناخه بحب الرياح، تبلغ نسبة هطول الأمطار السنوية 1600 ملم، وتصل درجة الحرارة في إلى -5 درجة مئوية، وتتساقط الثلوج طيلة العام، آخر ثوران كان عام 1846، وهو حاليا بركان خامد.