مصرع شخص وفقدان 7 آخرين أثناء جولة فى أنفاق تحت الأرض بموسكو

موسكو (أ ش أ)

لقى أحد الأشخاص مصرعه وفُقد 7 آخرون أثناء قيامهم بجولة عبر أنفاق تحت الأرض فى العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت خدمة الطوارئ بموسكو - فى بيان اليوم الاثنين، أن " ثمانية أشخاص شاركوا في جولة داخل مجمعات الأنفاق تحت الأرض بالعاصمة موسكو أمس الأحد، اعترضتها أمطار غزيرة، ما أدى إلى فقدانهم، وعثرنا حتى الآن على جثة أحد المتوفين في مجمع الأنفاق بالقرب من محطة سكة قطار (بافيليتسكي)"، مشيرة إلى أن البحث جاري عن بقية الأشخاص.

وأضاف البيان أن "مجموعة مؤلفة من أكثر من 20 شخصا سجلوا أسماءهم للمشاركة في هذه الجولة، ولكن بعد توقعات الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة تراجع الأغلبية عن المشاركة".

يُذكر أن العاصمة الروسية موسكو شهدت خلال اليومين الماضيين هطول أمطار غزيرة.

من جانب أخر، أحبطت روسيا، صباح اليوم الاثنين، هجوما جديدا شنه نظام كييف بمسيرة استهدفت موسكو.. بينما دمرت أوكرانيا 4 وحدات من أنظمة الدفاع الجوي الروسية جنوبي البلاد.

تفصيلا.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية - في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إحباط هجوم جديد شنه نظام كييف بمسيرة استهدفت موسكو، صباح اليوم، تم إسقاطها في مدينة أودينتسوفو غرب موسكو، دون وقوع إصابات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم رصد طائرة بدون طيار أوكرانية وإسقاطها بوسائط الحرب الإلكترونية في مدينة أودينتسوفو بضواحي موسكو الغربية، دون وقوع إصابات.

وفي السياق.. أفادت الوزارة بمقتل 700 عسكري أوكراني على محاور القتال خلال ال(24) ساعة الماضية، مشيرة إلى أن القوات الروسية قضت على 4 مجموعات تخريبية أوكرانية في دونيتسك.

وأشارت إلى أن القوات الروسية صدت 6 هجمات لقوات كييف في جمهورية دونيتسك، ودمرت مدرعات ومدافع ومخازن للذخيرة في المنطقة، علاوة على إحباط 9 هجمات على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.

وكانت الدفاعات الروسية قد أحبطت، أمس الأحد، في مقاطعتي روستوف على الدون وبيلجورد جنوب غربي روسيا هجوما بمسيرات أوكرانية، دون أن يسفر الاعتداء عن إصابات، كما تعرضت مدينة كورسك جنوب غربي روسيا، لهجوم مسيرة أوكرانية، اصطدمت بسطح محطة السكك الحديدية في المدينة، ما أسفر عن اندلاع حريق وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة بسبب شظايا زجاج النوافذ.

وفي دونيتسك.. أعلن القائم بأعمال رئيس الإقليم دينيس بوشيلين - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم - مقتل مدني وإصابة 5 آخرين؛ جراء قصف أوكراني طال أحياء سكنية في مدن وبلدات الجمهورية باستخدام أسلحة ثقيلة وقذائف عنقودية.

وأشار بوشيلين إلى أن أكثر من 80 صاروخا وقذيفة من عيار 122 مم و 155 مم، علاوة على صواريخ جراد والقنبال العنقودية استخدمتها القوات الأوكرانية اليوم في قصف مدينة دونيتسك، ما أسفر عن مقتل مدني واصابة أكثر من 5 آخرين.

وشدد على أن القنابل العنقودية تنفجر عند ملامستها الأرض، ولكن يبقى بعضها معلقا على الأشجار؛ ما يشكل تهديدا كبيرا للمدنيين وخاصة الأطفال.

في المقابل.. أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - بأن جنودا من قوات العمليات الخاصة دمرت 4 وحدات من أنظمة الدفاع الجوي الروسية جنوبي البلاد.

وذكرت الهيئة أن "خلال الاستطلاع الجوي، تم الكشف عن معدات عسكرية روسية، بما في ذلك نظام صواريخ مضاد للطائرات من طراز Strela-10، ومركبة مدرعة مجنزرة مزودة بمدافع هاوتزر، ونتيجة للعمل الدقيق لمشغلي الطائرات بدون طيار، تم تدمير جميع الأهداف".

وأضافت "قام جنود من الفوج الثالث للأغراض الخاصة بتدمير 3 قطع من المعدات العسكرية للروس".

وفي البيان اليومي حول العملية العسكرية.. أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 257 ألفا و930 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت أن خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و358 دبابة، و8 آلاف و449 من المركبات المدرعة، و5 آلاف و264 من النظم المدفعية، و719 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و489 من أنظمة الدفاع الجوي، و315 طائرة مقاتلة، و315 مروحية، و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و692 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 794 من المعدات الخاصة، و4 آلاف و309 طائرات مسيرة، وإسقاط 1406 من صواريخ كروز".

في السياق.. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو - في بيان للوكالة الأوكرانية - إن الجيش الروسي أصاب 7 مدنيين في هجوم على منطقة دونيتسك، خلال اليوم الماضي.

وقال كيريلينكو إنه "في 21 أغسطس، أصاب الروس 7 من سكان منطقة دونيتسك.. في الوقت الحالي، من المستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أمس، شن 17 غارة وهجوم بطائرة كاميكازي بدون طيار على منطقة فولدار في دونيتسك، حيث لم تقع أي إصابات.