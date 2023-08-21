مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث تصادم سيارتين نقل أحدهم محملة بالسولار أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المتوفى و المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى ، بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة آخر وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .