اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 07:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستشار رئيس وزراء العراق ينفي وجود تحشيد للقوات الأمريكية في بلاده

الإثنين، 21 أغسطس 2023 07:00 ص
مستشار رئيس وزراء العراق ينفي وجود تحشيد للقوات الأمريكية في بلاده القوات الأمريكية - أرشيفية
وكالات

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نفى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي، وجود تحشيد للقوات الأمريكية داخل الأراضي العراقية، مؤكدا أن هناك استبدالا للقطعات الأمريكية المتوجدة في سوريا، فيما كشف عن تفاصيل اجتماع الوفد الأمني العراقي في واشنطن.

وقال اليعقوبي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القيادات العراقية في مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي ركزت على حفظ سيادة العراق"، مبينا أن "العراق حصل على جميع طلباته في مفاوضات واشنطن".

وأضاف، أنه "تم توقيع محضر اجتماع بين العراق والولايات المتحدة"، مؤكدا أن "الاتفاق يقضي بطيران الطائرات المسيرة بالمناطق الأمنية بموافقة الحكومة العراقية حصراً".

وتابع: "لا يمكن لأي طرف من المفاوضات التصرف بشكل منفرد"، لافتا إلى أن "رئيس أركان البيشمركة كان موجوداً ضمن الوفد الأمني في واشنطن".

ولفت إلى أن "الكثير من المعلومات نشرت في الإعلام للتضليل"، مبيناً: "اتفقنا على تشكيل لجنة عسكرية بين الطرفين لمواجهة تهديد داعش".

وإشار إلى "عدم وجود أي فقرات أو اجتماعات سرية في المفاوضات مع واشنطن"، مؤكدا؛ "لا يوجد تحشيد للقوات الأمريكية وإنما استبدال للقطعات الأمريكية المتواجدة في سوريا".

 


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