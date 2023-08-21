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مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: عصر الكورونا والكمامة لم ينتهِ

الإثنين، 21 أغسطس 2023 08:24 م
مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: عصر الكورونا والكمامة لم ينتهِ محمد عوض تاج الدين
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن عصر الكورونا والكمامة لم ينتهِ.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد على عبر برنامجه حضر المواطن: "ليس هناك حاليا ما يستوجب العودة للماضى بوباء كورونا، ولسنا في حالة تدعو للقلق أو الهلع.. وباء الكورونا لن يتنهى لانها أصبحت جزء من الفيروسات التنفسية السائدة حول العالم.. والفيروسات يحدث لها تحورات وكورونا حدث لها مئات التحور". 
 
وتابع : "المتحور الجديدة هو أحد متحورات الأوميكرن، ويعد الأكثر انتشار.. واخر متحور موجود حتى الان من كورونا هو متحور أوميكرون.. والحالات المصابة بالمتحور الجديد تتميز بثلاثة مميزات ومنها مصاب ولا تجد عليه أعراض ولكن معدية ومنهم يظهر عليه أعراض، وحالات كثيرة أكثر شدة ولكن لم يتم رصد حالات وفيات منه كثيرة".

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