اليوم السابع
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مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات ينظم ندوة حول التكنولوجيا المالية والبلوك تشين

الإثنين، 21 أغسطس 2023 01:32 م
مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات ينظم ندوة حول التكنولوجيا المالية والبلوك تشين بلوك تشين - أرشيفية
كتبت هبة السيد

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ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ندوة حول التكنولوجيا المالية والبلوك تشين ودورهما في الاقتصاد الرقمى، يوم 29 أغسطس عبر الإنترنت.
 
وستسلط الندوة الضوء على دور التكنولوجيا المالية في الاقتصاد الرقمي وفي إحداث نقلة نوعية في المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، كما ستناقش فرص التكنولوجيا المالية المتاحة فى ضوء اللوائح الجديدة الصادرة عن البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية.
 
وعلاوة على ذلك، ستبحث الندوة في الجوانب الإدارية والهندسية لصناعة التكنولوجيا المالية ومجال البلوك تشين للأعمال وهى تقنية ناشئة لها القدرة على إحداث تغيير جوهرى في نماذج الأعمال للمؤسسات المالية.
 
وتأسس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات في عام 2001 وهو هيئة وطنية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتمثل رؤيتها في سد الفجوة بين اتجاهات التكنولوجيا اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجيات الحالية. ويتولى المركز مهمة تطوير صناعة البرمجيات فى مصر من خلال تحسين ممارسات هندسة البرمجيات لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لهذه الصناعة.
 
ويقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة لتعزيز الكفاءة الفنية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين قدراتها الداخلية، كما يهتم بوضع معايير قياسية للصناعة وتنظيم ورش العمل ودورات تدريبية من شأنها تمكين الشركات لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها.
 
 

هندسة البرمجيات

وزارة الاتصالات

البلوك تشين

تطبيقات

تكنولوجيا



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