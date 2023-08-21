محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية

في لفتة إنسانية طيبة واستمرارا لسلسلة اللقاءات اليومية، أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية ذوى الظروف الإجتماعية والصحية الصعبة بمختلف قري ومراكز المحافظة لمساعدتهم على تحمل نفقات العلاج وأعباء الحياة المعيشية.

ووجه المحافظ بصرف كرسي متحرك لمواطن بناحية ميت سراج مركز قويسنا مراعاة لظروف نجلته الصحية الخاصة، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء والمعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام للإستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم و إتخاذ إجراءات عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبمايحقق الصالح العام.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها ، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين بالمحافظة .