محافظ المنوفية: انطلاق البرنامج التطبيقى على الإدارة الرقمية للمشروعات القومية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات القومية والاستثمارية لتعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات وذلك من خلال الفترة 21 وحتى 23 أغسطس الجارى.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن البرنامج التدريبي يأتي تنفيذاً لمستهدفات مصر الرقمية لتهيئة العاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظة نحو تحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة.

ويستهدف البرنامج تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد محافظ المنوفية، أهمية منظومة التحول الرقمى بما يضمن تطوير الجهاز الإدارى للدولة من خلال استخدام التقنيات المتطورة للمساهمة في تحسين إدارة موارد الدولة للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ، لافتاً إلى حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لآليات العمل بالمنظومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظة لحصولهم على الخدمات الحكومية بشكل أسهل و مميكن وبصورة مميزة.