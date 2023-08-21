محافظ القاهرة يعلن استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أعلن محافظ القاهرة خطة تخفيف الأحمال وفقا لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أحياء ومناطق القاهرة، وينشر اليوم السابع أهم تفاصيل الخطة فى النقاط التالية :

تخفيض إنارة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بنسبة 75%.

فصل إنارة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والكبارى والمحاور وأعلى العقارات في التاسعة مساء.

ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية.

غلق الإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل مثل غرف عمليات الأزمات.

استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة المنشآت الحكومية والمنشآت العامة التابعة للمحافظة.

ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة.

التزام المنشآت الرياضية بتخفيض استهلاك الكهرباء.