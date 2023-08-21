محافظ الأقصر يعتمد تنسيق قبول الطلاب فى الثانوية العامة والفنية 2023/2024

الأقصر - أحمد مرعى

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية تعليم"عام / فنى" للعام الدراسي 2023/2024 مرحلة ثانية .

وأوضح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه بلغ إعداد الطلاب الناجحين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022/2023 (17202) طالب وطالبة طبقا للإحصاء التكرارى للدور الأول والثاني.

مضيفا أنه من المقرر أن يكون القبول للمدارس الثانوية العامة النظامية بحد أدنى 223 درجة ، وطبقا للقرار الوزارى رقم 357 لسنة 2018 يتم قبول نسبة 25% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوي العام على مستوى كل ادارة تعليمية مع ترتيب المتقدمين للمجموع تنازليا لتحقيق العدالة.

وبالنسبة للتعليم الفنى أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر يتم قبول الطلاب بنوعيات التعليم الفنى كالآتى الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقى 200 درجة بجميع ادارت المحافظة بعد اجتياز المقابلة الشخصية ، و بالتعليم الصناعي 180 درجة ، و بالتعليم التجارى نظام الجدارات 185 درجة ، وبالتعليم التجارى نظام عام 180 درجة، وبالتعليم الزراعى 160 درجة كلا على حسب الادارة الحاصل منها الطالب على الشهادة الإعدادية.