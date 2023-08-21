اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 01:00 م
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محافظ الإسكندرية: تنفيذ 18 حملة لتنظيف الشواطئ والتوعية بخطورة المخلفات البلاستيكية

الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:23 م
محافظ الإسكندرية: تنفيذ 18 حملة لتنظيف الشواطئ والتوعية بخطورة المخلفات البلاستيكية حملة تنظيف الشواطئ بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت محافظة الإسكندرية 18 حملة لتنظيف الشواطئ  والتوعية من خطورة المخلفات البلاستيكية ، وذلك في إطار دعم محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجميع المبادرات التي تأتي في إطار رؤية الدولة لحماية البيئة وتنظيف الشواطئ من المواد البلاستيكية وتوعية رواد الشواطئ بخطورة استخدام المواد البلاستيكية فى الحياة العامة وكذلك خطورة إلقاء المخلفات والأكياس البلاستيكية داخل مياه البحر.
 
وأكد المحافظ أن هناك العديد من الفاعليات التي تم تنظيمها على الشواطئ لتوعية رواد الشواطئ بعدم إلقاء المخلفات في البحر، لافتا إلى أن شاطئ البيطاش العام (شهر العسل) استقبل أمس عدد من  المتطوعين لتنظيف الشاطئ وتوعية رواد الشاطئ  بخطورة إلقاء المخلفات والأكياس البلاستيكية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 18 حملة لتنظيف شواطئ الإسكندرية على مدار العامين الماضيين.
 
شهد حملة التوعية وتنظيف شاطئ البيطاش العام؛ الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، ودكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة.
 
 
 
 

الاسكندرية

البيئة البحرية

المخلفات البلاستيكية

شواطئ الاسكندرية



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